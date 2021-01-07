Хельсинки, , 14:42 — REGNUM Хельсинский хоккейный клуб «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заключил новое соглашение со своим датским нападающим Никласом Йенсеном. Об этом 7 января сообщает пресс-служба команды из Хельсинки.

Уточняется, что новое соглашение 27-летнего хоккеиста из Дании рассчитано на срок в два года.

Отметим, Никлас Йенсен играет за «Йокерит» с 2017 года и является ее лучшим бомбардиром в КХЛ. Он провел за команду в общей сложности 161 матч в регулярном чемпионате лиги, набрав в них 124 (69 шайб + 55 результативных передач) очка. Также сыграл в 23 матчах плей-офф, где набрал 16 (6 шайб + 10 голевых передач) очков.