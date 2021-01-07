Пекин, , 13:38 — REGNUM Французский специалист Бруно Женезио покинул пост главного наставника пекинского футбольного клуба «Бэйцзин Гоань». Об этом 7 января сообщает пресс-служба команды из Пекина на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы бы хотели выразить искреннюю благодарность Бруно Женезио за его усердную работу и приверженность делу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в пресс-службе пожелали успехов французскому специалисту в его дальнейшей карьере.

Напомним, Бруно Женезио стал главным тренером «Бэйцзин Гоань» в 2019 году и в прошлом сезоне его подопечные заняли второе место в регулярном чемпионате КНР, а в плей-офф смогли дойти до стадии полуфинала. Также специалист работал с командой «Лион», где он был главным тренером до того, как перешел в пекинский клуб.