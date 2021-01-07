Лондон, , 13:36 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» намерен заполучить в свой состав нидерландского защитника берлинской команды «Герта» Омара Рекика. Об этом 7 января сообщает Football.London.

Уточняется, что руководство «Арсенала» хотело бы подписать контракт с 19-летним футболистом, после чего отдать его берлинскому клубу в аренду на следующий сезон.

Отметим, в нынешнем сезоне Омар Рекик сыграл в составе второй команды «Герты» в восьми матчах четвертой немецкой лиги, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.