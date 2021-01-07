Ливерпуль, Великобритания, , 13:38 — REGNUM Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос попал в сферу интересов команды «Ливерпуль». Об этом 7 января сообщает El Chiringuito TV на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, ливерпульская команда, в связи с полученными ее защитниками — нидерландцем Вирджилом ван Дейком и Джозефом Гомесом — травмами, испытывает проблемы в линии обороны и рассматривает 34-летнего Рамоса, как одного из кандидатов на данные позиции.

При этом ранее Рамосом интересовались такие команды, как «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». Текущий контракт игрока рассчитан до лета нынешнего года.

Отметим, в нынешнем сезоне Серхио Рамос сыграл в испанском чемпионате 13 матчей и отметился в них двумя голами (оба — с пенальти).