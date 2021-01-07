Грозный, , 12:38 — REGNUM Грозненский футбольный клуб «Ахмат» во время зимнего перерыва в чемпионате России намерен заполучить в свой состав одного или двух игроков. Об этом 7 января рассказал гендиректор команды Ахмед Айдамиров, его слова приводит «Спорт-экспресс».

Как отметил гендиректор «Ахмата», в клубе будут оценивать результаты игры команды по окончании сезона и не будут подводить предварительные итоги.

Также, по словам Айдамирова, команде есть над чем поработать, чтобы улучшить свою игру и реализацию игровых моментов, и усилится. Для этого в «Ахмате» подведут небольшие внутренние итоги, чтобы понять, в каких конкретно моментах необходимо добавить.

«Работа на трансферном рынке у нас идет не только сейчас, а круглый год. Слишком много моментов должно сойтись — цена, зарплата, желание игрока, возможности клуба. Мы стараемся, посмотрим, что получится. Усиления у нас требуют многие позиции, не буду их сейчас называть. Мы рассчитываем в зимнее окно подписать хотя бы одного-двух игроков», — также добавил он.

Отметим, в настоящее время команда «Ахмат» находится на десятом месте турнирной таблицы Российской Премьер лиги, имея в активе 26 очков после 19 матчей.