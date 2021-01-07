Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Ввиду того, что 6 января у здания Капитолия в Вашингтоне начались беспорядки, после чего в столице США бы введен комендантский час, тренировочная база хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпитлаз» был закрыта. Об этом 7 января сообщается на странице базы в соцсети Twitter.

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При этом столичная американская команда успела провести только три дня тренировок для подготовки к новому сезону НХЛ.

Тренировочная база «Кэпиталз» находится всего в нескольких милях от места начавшихся беспорядков, из-за чего было решено досрочно закрыть её по причине введения комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали голосование выборщиков, которые должны были выбрать нового президента США. Есть информация, что в ходе столкновений с полицией погибли четыре человека.