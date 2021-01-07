Нашвилл, США, , 11:33 — REGNUM Нападающий Люк Канин, который ранее играл за хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», вошел в состав команды «Нэшвилл Предаторз». Об этом 7 января сообщает пресс-служба клуба из Нашвилла.

Уточняется, что контракт между руководством «Нэшвилла» и 23-летним хоккеистом заключен на два года и, согласно его условиям, зарплата игрока за это период составит $4,6 млн.

Отметим, в прошлом сезоне Люк Канин сыграл в составе «Миннесоты» 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и смог набрать в них 31 (15 шайб + 16 результативных передач) очко при 55 минутах штрафа.