Орландо, США, , 11:25 — REGNUM Разыгрывающий баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Маркелл Фульц из-за травмы колена выбыл до конца нынешнего сезона. Об этом 7 января сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что в победном для его клуба матче с командой «Кливленд Кавальерс» (105:94), который состоялся ранее, 22-летний игрок получил разрыв крестообразной связки левого колена.

Отметим, в нынешнем регулярном сезоне НБА Маркелл Фульц провел восемь матчей, набирая в них в среднем за игру по 12,9 очка, отдавая по 5,4 результативные передачи и делая по 3,1 подбора.