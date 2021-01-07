Монако, , 11:20 — REGNUM Возвращение после травмы российского полузащитника футбольного клуба «Монако» Александра Головина позволит команде играть на более высоком уровне. Об этом 7 января заявил главный тренер клуба Нико Ковач, его слова приводит пресс-служба «Монако».

По словам главного тренера команды, в «Монако» рады, что вновь смогут рассчитывать на 24-летнего футболиста и данное возвращение — как будто приход нового игрока, так как хавбек провел только две игры в нынешнем сезоне.

«Честно говоря, я хотел выпустить его на несколько минут раньше, но резервный судья посчитал, что на его гетрах было недостаточно клейкой ленты и это не соответствовало регламенту, но в конечном счете это принесло нам удачу — он вышел и забил первым же касанием. Мы очень рады, что он вернулся, я уверен, что он позволит «Монако» играть на более высоком уровне», — также добавил Ковач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полузащитник «Монако» Александр Головин забил свой первый после травмы гол, выйдя на замену в матче 18-го тура чемпионата Франции с командой «Лорьян» (5:2 в пользу «Монако»).