Орландо, США, , 10:49 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» победил команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой хозяев со счетом 114:107.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон, который набрал за игру 21 очко.

У «Орландо» самым результативным оказался защитник Терренс Росс, набравший 20 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Орландо», для которого это вторая подряд победа, встретится 10 января с командой «Хьюстон Рокетс», а «Кливленд» 8 января сыграет с клубом «Мемфис Гриззлиз».