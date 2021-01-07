Индианаполис, США, , 10:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» победил команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась победой хозяев со счетом 114:107.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Индианы» Малкольм Брогдон, который набрал за игру 35 очков.

В составе «Рокетс» самым результативным стал разыгрывающий Джон Уолл, сумевший набрать 28 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Индиана», для которой это вторая подряд победа, встретится 10 января с командой «Финикс Санз», а «Хьюстон» днем раньше сыграет с клубом «Орландо Мэджик».