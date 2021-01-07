Париж, , 10:34 — REGNUM Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин забил свой первый после травмы гол, выйдя на замену в матче 18-го тура чемпионата Франции с командой «Лорьян». Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне и закончилась в пользу гостей со счетом 2:5.

24-летний российский футболист вышел на замену на 64-й минуте и уже спустя 10 секунд забил свой первый гол после травмы.

Также голами в составе «Монако» отметились Аксель Дисаси (9-я), Кевин Фолланд (68-я), Софьян Диоп (78-я) и Гильермо Марипан (89-я).

У «Лорьяна» забитыми мячами отметились Теремас Моффи (31-я) и Эндрю Гравильон (67-я).

Отметим, в августе 2020 года Александр Головин получил травму подколенного сухожилия и с тех пор не выходил на поле.