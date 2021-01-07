Майами, США, , 09:48 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» обыграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась победой гостей со счетом 105:107.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который набрал за игру 27 очков.

В составе «Майами» самым результативным стал лёгкий форвард Джимми Батлер, сумевший набрать 26 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Бостон», для которого это третья победа подряд, встретится 9 января с командой «Вашингтон Уизардс». «Майами» днем позже также сыграет с «Вашингтоном».