Лондон, , 09:30 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Вест Хэм» может продать своего французского нападающего Себастьена Аллера. Об этом 7 января сообщает L'Equipe.

Уточняется, что 26-летнего игрока намерена купить команда из Амстердама «Аякс» и отмечается, что сделка по трансферу футболиста может быть завершена в ближайшее время. При этом действующий контракт форварда рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, Себастьен Аллер перешел в «Вест Хэм» летом 2019 года за €50 млн. В нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 19 матчах и забил в них семь голов, а также сделал одну результативную передачу.