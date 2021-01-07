Милуоки, США, , 09:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состялась на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась в пользу хозяев со счетом 130:115.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Пистонз» Джерами Грант, который оформил во встрече дабл-дабл с 31 очком и 10 подборами.

В составе «Милуоки» самым результативным стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, в активе которого 25 очков в игре.

Отметим, в следующем матче «Милуоки», для которого это третья победа подряд, встретится 9 января с командой «Юта Джаз». «Детройт», для которого это третье подряд поражения, в этот же день сыграет с клубом «Финикс Санз».