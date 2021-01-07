Филадельфия, США, , 09:13 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» переиграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 141:136.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, который набрал за встречу 60 очков.

В составе «Сикерс» самым результативным стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, в активе которого 38 очков.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия», для которой это четвертая победа подряд, встретится 8 января с командой «Бруклин Нетс». «Вашингтон» днем позже сыграет с клубом «Бостон Селтикс».