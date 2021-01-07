Милан, Италия, , 08:36 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» переиграл команду «Милан» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль форвард Федерико Кьеза (18-я и 62-я минуты) и американский полузащитник Уэстон Маккенни (76-я).

Автором единственного во встрече гола «Милана» стал защитник Давиде Калабриа (41-я).

Отметим, по итогам матча «Ювентус» набрал 30 очков и находится на четвертом месте турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Милана» 37 очков, несмотря на проигрыш, команда сохраняет лидерство в чемпионате Италии.