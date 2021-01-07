Сент-Этьен, Франция, , 08:36 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сыграл боевую ничью с командой «Сент-Этьен» в матче 18-го тура в чемпионате Франции. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM

Игра состоялась на поле стадиона «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл форвард хозяев Ромен Амума, отличившийся на 19-й минуте игры. Спустя три минуты итальянский форвард гостей Мойзе Кин сравнял счет и привел его к итоговому результату.

Отметим, по итогам матча в активе «ПСЖ» стало 36 очков, что позволяет клубу находиться на втором месте в турнирной таблице французской Лиги 1. У «Сент-Этьена» 19 очков и четырнадцатая позиция.