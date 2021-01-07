Бильбао, Испания, , 08:25 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» победил команду «Атлетик» из Бильбао в матче чемпионата Испании. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

Счет в матче открыл нападающий хозяев Иньяки Уильямс, отличившийся на 3-й минуте. Затем гости трижды усилиями форварда Педри (14-я) и оформившего в матче дубль аргентинского нападающего каталонцев Лионеля Месси (38-я и 62-я). И только на 90-й нападающий «Атлетик» Икер Муньяин сумел отыграть один мяч.

Отметим, по итогам матча в активе «Барселоны» стало 31 очко, что позволило клубу занять третье место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Атлетика» 21 очко и девятое место.