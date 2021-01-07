Манчестер, Великобритания, , 08:05 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл с «сухим» счетом команду «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка английской лиги. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась победой «Сити» со счетом 0:2.

Первый тайм прошел без забитых голов и только на 50-й минуте защитник «МС» Джон Стоунс открыл счет. Затем, на 83-й минуте, его коллега по клубу — бразильский полузащитник Фернандиньо — удвоил счет и преимущество своей команды, доведя счет до итогового значения.

Отметим, в матче финала Кубка английской лиги «МС» сыграет с лондонской командой «Тоттенхэм», которая ранее обыграла команду «Брентфорд». Матч состоится 25 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.