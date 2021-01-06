Рим, , 19:04 — REGNUM 6 января на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в рамках 16-го тура итальянской Серии А 2020/21 «Аталанта» одержала крупную победу над «Пармой» со счетом 3:0.

Бригада арбитров: Шан Лука Сакки | Алессио Толфо | Пьеро Джакомелли | Марко Гуида.

MVP встречи по мнению портала WhoScored стал 26-летний немецкий центральный полузащитник Робин Госенс, заработавший оценку 8,31 и отметившийся забитым мячом и голевой передачей.

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Голлини, Толои, Паломино, Джимсити, Госенс, Фройлер, де Рон, Пессина, Хатебур, Мурьель, Иличич.

«Парма»: Сепе, Гальоло, Алвеш, Валенти, Бузи, Карамо, Куртич, Сиприен, Зом, Эрнани, Инглезе.

Забитые мячи: Луис Мурьель (Йосип Иличич) 15 — 1:0, Дуван Сапата (Робин Госенс) 49 — 2:0, Робин Госенс 61 — 3:0.

Набрав 28 очков, «Аталанта» обошла «Ювентус» и поднялась на шестую позицию. «Парма» с 12-ю очками расположилась на 17-й строчке.