Рим, , 19:01 — REGNUM 6 января в Риме на «Стадио Олимпико» «Фиорентина» в рамках 16-го тура Серии А потерпела поражение от «Лацио» со счетом 1:2. Голы «орлят» забили Фелипе Кайседо и Чиро Иммобиле на 6-й и 75-й минутах соответственно. Единственный мяч «фиалок» забил Душан Влахович на 88-й минуте матча ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Самым ценным игроком встречи стал 32-летний эквадорский форвард Фелипе Кайседо, отметившийся забитым мячом и заработавший оценку 7,6 по версии портала WhoScored.

«Лацио», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 25 очков, расположился на восьмой строчке. «Фиорентина» с 15-ю очками осталась на 14-й позиции.