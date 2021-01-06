Рим, , 18:59 — REGNUM 6 января в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» в рамках 16-го тура Серии А «Сассуоло» одержал минимальную победу над «Дженоа» со счетом 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.

Единственный мяч гостей на 64-й минуте матча забил 25-летний таранный форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов после передачи Паоло Гильоне. Этот мяч стал для нападающего вторым в сезоне в рамках Серии А.

Стартовые составы команд:

«Сассуоло»: Консильи, Айхан, Рожерио, Мюлдюр, Феррари, Маньянелли, Бога, Джуричич, Берарди, Локателли, Капуто.

«Дженоа»: Перин, Кришито, Радованович, Масьелло, Лерагер, Зайц, Бадель, Дзаппакоста, Чиборра, Скамакка, Шомуродов.

Забитые мячи: Жереми Бога (Мануэль Локателли) 52 — 1:0, Эльдор Шомуродов (Паоло Гильоне) 64 — 1:1, Джакомо Гасперини (Жереми Бога) 83 — 2:1.

Желтые карточки: Кришито — 12, Масьелло — 23, Айхан — 39, Бурабия — 59, Гольданига — 85, Мюлдюр — 87.

«Сассуоло», набрав 29 очков, поднялся на четвертую строчку. «Дженоа» с 11-ю очками остался на предпоследней позиции.