Рим, 6 января 2021, 18:59 — REGNUM 6 января в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» в рамках 16-го тура Серии А «Сассуоло» одержал минимальную победу над «Дженоа» со счетом 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.
Единственный мяч гостей на 64-й минуте матча забил 25-летний таранный форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов после передачи Паоло Гильоне. Этот мяч стал для нападающего вторым в сезоне в рамках Серии А.
Стартовые составы команд:
«Сассуоло»: Консильи, Айхан, Рожерио, Мюлдюр, Феррари, Маньянелли, Бога, Джуричич, Берарди, Локателли, Капуто.
«Дженоа»: Перин, Кришито, Радованович, Масьелло, Лерагер, Зайц, Бадель, Дзаппакоста, Чиборра, Скамакка, Шомуродов.
Забитые мячи: Жереми Бога (Мануэль Локателли) 52 — 1:0, Эльдор Шомуродов (Паоло Гильоне) 64 — 1:1, Джакомо Гасперини (Жереми Бога) 83 — 2:1.
Желтые карточки: Кришито — 12, Масьелло — 23, Айхан — 39, Бурабия — 59, Гольданига — 85, Мюлдюр — 87.
«Сассуоло», набрав 29 очков, поднялся на четвертую строчку. «Дженоа» с 11-ю очками остался на предпоследней позиции.