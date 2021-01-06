Рим, , 18:53 — REGNUM 6 января в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» в рамках 16-го тура итальянской Серии А 2020/21 «Рома» со счетом 3:1 одержала победу над «Кротоне». На матче работала бригада арбитров во главе с Маттео Пассери.

MVP встречи по мнению портала WhoScored был признан 23-летний испанский нападающий Борха Мойораль, отметившийся двумя забитыми мячами и заработавший оценку 8,98.

Предупреждения: Бруно Перес — 22, Владимир Големич — 33, Лисандро Магальян — 41, Роджер — 57, Пеллегрини — 88.

Забитые мячи: Борха Мойораль (Генрих Мхитарян) 8 — 0:1, Борха Мойораль (Брайан Кристанте) 29 — 0:2, Генрих Мхитарян (пенальти) 35 — 0:3, Владимир Големич (Джуниор Мессиас) 71 — 1:3.

«Рома», набрав 33 очка, укрепилась на третьей позиции. «Кротоне» с 9-ю очками остался на последней строчке в турнирной таблице лиги.