Берлин, , 16:20 — REGNUM 29-летний центральный нападающий «Эвертона» и национальной сборной Турции Дженк Тосун может в зимнее трансферное окно усилить состав «Шальке-04» из Гельзенкирхена, сообщается на портале Transfermarkt.

В текущем сезоне после 14-ти сыгранных туров немецкой Бундеслиги «Шальке-04» с четырьмя очками идет на последнем месте в турнирной таблице. «Шальке-04» также является самой незабивной командой турнира. На счету команды лишь 8 забитых мячей.

Тосун перешел в «Эвертон» из «Бешикташа» в январе 2018-го года за 22,5 миллиона евро.