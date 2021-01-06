Манчестер, Великобритания, , 15:35 — REGNUM Три новых носителя коронавирусной инфекции выявлено в расположении футбольного клуба «Манчестер Сити». Об этом 6 января сообщает пресс-служба манчестерской команды.

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Уточняется, что тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у вратаря Скотта Карсона, хавбека Коула Палмера, а также у одного из сотрудников клуба, имя которого не сообщается.

Также указывается, что в настоящее время все три новых выявленных заразившихся коронавирусом изолированы от остальной команды. При этом ранее из-за семи выявленных в «МС» носителей SARS-CoV-2 матч 16-го тура чемпионата Англии с командой «Эвертон» был перенесен.

Отметим, на сегодняшний день «МС» находится на пятом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги с 29 очками после 15 матчей.