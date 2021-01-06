Турин, Италия, , 15:36 — REGNUM Нападающий футбольного клуба из Генуи «Сампдория» Фабио Квальярелла может стать игроком туринской команды «Ювентус». Об этом 6 января сообщает Sky Sport Italia.

Уточняется, что в команде из Турина могут заключить с 37-летним футболистом контракт до конца текущего сезона, однако сам игрок хотел бы подписать соглашение до лета 2022 года.

Также указывается, что в генуэзском клубе не будут препятствовать уходу возрастного игрока, а потому судьба такого контракта зависит от того, как договорятся между собой «Ювентус» и форвард.

Отметим, Фабио Квальярелла играет в составе «Сампдории» с 2016 года и в нынешнем сезоне провел 14 матчей в составе своего клуба, в которых отличился семью забитыми голами (один — с пенальти).