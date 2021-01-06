Лас-Вегас, США, , 15:04 — REGNUM Имя следующего соперника американского бойца смешанного стиля Джастина Гэтжи, являющегося временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, назвал президент UFC Дэйна Уайт. Его слова 6 января приводит MMA Fighting.

«Если всё пойдет по плану, то следующим соперником Гэтжи, вероятнее всего, будет (бразилец — ред.) Чарльз Оливейра», — заявил он.

Отметим, 32-летний Джастин Гэтжи в настоящее время имеет в активе 22 победы (20 — досрочно) при трех поражениях. У 312-летнего Чарльза Оливейры 30 побед (27 — досрочно) восемь поражений и один несостоявшийся поединок.