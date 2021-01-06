Барселона, Испания, , 14:40 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Карлес Аленья перешел на правах аренды в команду «Хетафе». Об этом 6 января сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Уточняется, что 23-летний футболист перешел в «Хетафе» на срок до конца текущего сезона и рассчитывает получить в новом клубе больше игрового времени.

При этом ранее стало известно, что руководство «Барселоны» не хочет продавать своего игрока, поэтому в соглашении об аренде нет пункта о возможности выкупа хавбека.

Отметим, Карлес Аленья является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он выходил на игровое поле в пяти матчах, причем только в одном из них — в основном составе.