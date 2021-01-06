Абу-Даби, , 14:22 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсменка из России обыграла свою эстонскую оппонентку в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 28 минут. За это время 23-летняя Кудерметова три раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта. Ее 25-летняя соперница за это же время три раза подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк.

Отметим, в следующем круге Вероника Кудерметова сыграет со спортсменкой из Казахстана Ярославой Шведовой.

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