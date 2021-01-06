Ижевск, , 13:39 — REGNUM В Удмуртии 7 января состоится рождественский фестиваль технических видов спорта. В нём примут участие гонщики, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Заезды состоятся в акватории Воткинского пруда в районе пляжа «Остров». Участники сразятся в мастерстве управления по картингу, багги и квадроциклам.

Организаторы напоминают, что рождественский праздник автоспорта пройдёт в третий раз. В прошлом году на фестивале технических видов спорта собралось около 1 тыс. зрителей.

Отметим, что ранее в Ижевске определили финалистов дворового турнира «Снайпер в варежках»: правила идентичны классическому «Снайперу», но при этом спортсмены должны быть обязательно в варежках. Участники отмечают, что «играть в варежках очень сложно, потому что волейбольный мяч скользит и поймать его не просто». Награждение победителей состоится 7 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии прошла традиционная «Рождественская гонка» с участием свыше 300 лыжников-любителей в возрасте от 18 до 65 лет. На вечерний старт вышли спортсмены из девяти регионов.

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