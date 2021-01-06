Москва, , 13:43 — REGNUM На 25−29 января намечено ближайшее заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 6 января сообщил президент Федерации хоккея России, член совета IIHF Владислав Третьяк.

«Совет планируется 25−26 января», — приводит его слова ТАСС.

Также известно, что в ходе этого заседания совета будет рассмотрен вопрос о проведении юниорского чемпионата мира в период с 15 по 25 апреля в американских Плимуте и Энн-Арборе.

«Американцы говорили, что готовы провести этот турнир», — отметил глава ФХР.

Кроме того, на данном заседании должен быть решен вопрос о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года, который первоначально был намечен для проведения в Минске и Риге, однако позднее ряд европейских общественных организаций попросил перенести матчи из столицы Белоруссии из-за якобы нестабильной ситуации в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января глава IIHF Рене Фазель заявил, что решение о месте проведения чемпионата мира (ЧМ-2021) по хоккею на своем заседании в конце января примет совет IIHF в конце января текущего года.