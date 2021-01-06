Москва, , 13:22 — REGNUM Игрокам сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею (МЧМ) 2021 года не хватило физической готовности. Об этом 6 января заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Как отметил Третьяк, чьи слова приводит ТАСС, российская сборная на МЧМ провела только две хорошие игры — со сборными США и Швеции, а также один период во встрече со сборной Финляндии.

«А когда преимущество в физике кончается, мы сравниваемся по этому состоянию со всеми командами. Считаю, команда у нас неплохая, но физически она неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в том матче (со сборной Финляндии — ред.) нас хватило только на первые 10 минут, когда мы выглядели просто шикарно», — сказал Третьяк.

Также он отметил, что ФХР будет разобраться с данным вопросом и 8 января соберет тренерский штаб для того, чтобы выяснить причины этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер российской молодёжной сборной Игорь Ларионов заявил, что игроки сборной России сделали на МЧМ 2021 года, который проходил в Канаде, большой шаг вперед.

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