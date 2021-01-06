Загреб, , 13:14 — REGNUM Хорватский специалист Славен Билич занял пост главного тренера китайского футбольного клуба «Бэйцзин Гоань». Об этом 6 января сообщает пресс-служба команды из КНР.

Уточняется, что контракт между 52-летним хорватом и руководством китайского клуба рассчитан на два года.

При этом в декабре минувшего года Билич ушел с поста главного наставника клуба английской Премьер-лиги «Вест Бромвич».

Отметим, за время своей карьеры на посту тренера Славен Билич возглавлял «Бешикташ» из Стамбула, лондонский «Вест Хэм», в сезоне 2012/13 — московский «Локомотив» и некоторые другие клубы.