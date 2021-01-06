Москва, , 13:10 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов клуба из Буэнос-Айреса «Бока Хуниорс». Об этом 6 января сообщает радио LA CUERVERIA на своей странице в соцсети Twitter.

При этом какие-либо подробности возможного трансфера 21-летнего футболиста не сообщаются.

Отметим, Адольфо Гайч перешел в ЦСКА летом прошлого года за €8,5 млн, подписав контракт сроком на пять лет с зарплатой €900 тыс. в год. В нынешнем сезоне сыграл за московскую команду в 13 матчах и отметился в них один голевым пасом.