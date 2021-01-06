Абу-Даби, , 12:33 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла китайскую спортсменку Ван Цян в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсменка из России переиграла свою оппонентку из КНР в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. За это время Касаткина два раза подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 из 7 возможных брейк-пойнтов. Ее соперница один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а также реализовала 2 брейк-пойнта.

Отметим, соперницей Касаткиной во втором круге турнира WTA в Абу-Даби станет победительница противостояния между чешской спортсменкой Каролиной Муховой и Данкой Ковинич из Черногории.