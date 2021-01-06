Эдмонтон, Канада, , 12:13 — REGNUM Нападающий сборной США и клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс признан самым лучшим игроком молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2021 года, который проходил в Канаде. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Уточняется, что 19-летний хоккеист смог за время МЧМ-2021 набрать 18 (семь шайб + 11 результативных передач) очков, из которых она шайба и один голевой пас пришлись на матч финала со сборной Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная США обыграла команду Канады в матче финала МЧМ-2021 со счетом 0:2.

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