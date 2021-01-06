Эдмонтон, Канада, , 11:53 — REGNUM Игроки сборной России сделали на молодежном чемпионате мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, который проходил в Канаде, большой шаг вперед. Такое мнение 6 января высказал журналистам на пресс-конференции главный тренер российской молодёжной сборной Игорь Ларионов.

«В любом поражении всегда находят причину в тренерах. Ребята сделали большой шаг вперед, они почувствовали, что такое хоккей, что такое правильные эмоции», — сказал он.

Также Ларионов добавил, что тренерский штаб не планировал ставить игроков сборной России в рамки и отметил, что теперь тренеры будут корректировать игру национальной российской сборной для того, чтобы она была более слаженной, комбинационной и динамичной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная России проиграла с крупным счетом 4:1 команде Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.