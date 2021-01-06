Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM Тренерский штаб и игроки футбольного клуба «Ростов» проведут два зимних тренировочных сбора в Испании. Из отпуска команда выйдет 13 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

После прохождения медицинского осмотра подопечные Валерия Карпина отправятся в Марбелью. Ко второй части чемпионата России жёлто-синие будут готовиться с 14 января по 18 февраля. В рамках зимних сборов состоятся несколько товарищеских матчей.

Первый после отпуска матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на стадионе «Ростов Арена». Жёлто-синие сыграют против «Ахмата» в рамках Бетсити Кубка России.