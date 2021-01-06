Эдмонтон, Канада, , 11:30 — REGNUM Голкипер молодежной сборной России по хоккею и санкт-петербургского клуба СКА Ярослав Аскаров решит, ехать ли ему в североамериканскую Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после того, как закончится срок его действующего контракта. Об этом хоккеист заявил журналистам 6 января на пресс-конференции.

«Надо работать, нигде не говорил, что точно уеду в НХЛ или останусь. Есть полтора года, потом уже будет видно. Решение буду принимать по окончании контракта», — сказал 18-летний игрок.

Также он добавил, что первоначальной целью для него в нынешнем сезоне — провести его со СКА и выиграть Кубок Гагарина.

Отметим, Ярослав Аскаров сыграл в шести матчах сборной России на молодежном чемпионате мира, проходившем в Эдмонтоне (Канада), где российская команда заняла четвертое место.