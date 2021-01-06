Москва, 6 января 2021, 11:27 — REGNUM Российский фигурист Дмитрий Алиев, который является чемпионом Европы, возобновил свои тренировки после того, как перенес заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 6 января сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын.
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«Дима вернулся на лед 4 января. Пока трудно говорить о том, в какой он форме, сказываются ли последствия коронавируса или нет», — приводит его слова ТАСС.
Также Рукавицын добавил, что для того, чтобы понять существуют ли такого рода последствия, нужно некоторое время.
Отметим, из-за заражения коронавирусом Дмитрий Алиев вынужден был пропустить пятый этап Кубка России, который состоялся с 23 по 28 декабря в Челябинске.