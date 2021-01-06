Лозанна, Швейцария, , 10:38 — REGNUM Летние Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 на 2021 год, подарят миру надежду и веру. Такое мнение 6 января высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью газете Yomiuri.

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«Я думаю, что Олимпиада в Токио подарит миру надежду и веру, а также станет гордостью народа Японии», — сказал он.

Также Бах указал, что ему понятно беспокойство, которое связано с тем, что Игры будут проходить на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

При этом глава МОК отметил, что Япония продолжает, несмотря на SARS-CoV-2, проводить спортивные соревнования и вести разработку вакцин и эффективных методов проведения тестов на коронавирус.

Отметим, из-за пандемии коронавирусной инфекции Олимпиада в Токио, которая должна была состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, перенесена на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.