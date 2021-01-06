Портленд, США, , 10:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» переиграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась в пользу гостей со счетом 108:111.

При этом самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Блэйзерс» защитник Си Джей Макколлум, который набрал во встрече 26 очков. Его коллега по клубу — разыгрывающий Дэмьен Лиллард — остановился в шаге от дабл-дабла с 24 очками и 9 результативными передачами.

В составе «Чикаго» наиболее результативным оказался разыгрывающий Коби Уайт, оформивший во встрече дабл-дабл с 21 очком и 10 подборами.

Отметим, в следующем матче «Чикаго» 7 января сыграет с клубом «Сакраменто Кингз», а «Портленд» днем позднее встретится с командой «Миннесота Тимбервулвз».