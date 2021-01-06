Памплона, Испания, , 10:14 — REGNUM Матч между мадридским футбольным клубом «Реал» и командой «Осасуна» из Памплоны в рамках 18-го тура чемпионата Испании может не состояться. Об этом 6 января сообщает AS.

По информации источника, встреча может быть отменена по причине обильного выпадения снега, происходящего в настоящее время во многих испанских городах.

При этом ранее стало известно, что по этой причине «Осасуна» не стала проводить тренировку перед матчем с «Реалом», и 9 января, когда запланирован матч, также ожидается обильный снегопад.

Отметим, матч 18-го тура испанской Примеры с участие команд «Реал» и «Осасуна» намечен на 9 января в Памплоне на поле стадиона «Эль-Садар» и должен начаться в 23:00 мск.