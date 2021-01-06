Мемфис, США, , 09:59 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл команду «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась в пользу гостей со счетом 92:94.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил во встрече дабл-дабл с 26 очками и 10 подборами. Его коллега по клубу — форвард Энтони Дэвис — также оформил за игру дабл-дабл с 26 очками и 10 подборами.

В составе «Гриззлиз» наиболее результативным оказался литовский центровой Йонас Валанчюнас, тоже оформивший во встрече дабл-дабл с 13 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» 8 января сыграет с клубом «Сан-Антонио», а «Мемфис» в этот же день проведет встречу с командой «Кливленд Кавальерс».