Лос-Анджелес, США, , 09:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUMг.

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу гостей со счетом 113:116.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который оформил во встрече дабл-дабл с 30 очками и 10 результативными передачами.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным оказался австралийский разыгрывающий Патрик Миллз, набравший во встрече 27 очков.

Отметим, в следующем матче «Сан-Антонио» 8 января сыграет с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Клипперс» днем ранее проведет встречу с командой «Голден Стэйт Уорриорз».