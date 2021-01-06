Мюнхен, Германия, , 09:22 — REGNUM Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» собирается продлить контракт со своим английским хавбеком Джамалом Мусиалой. Об этом 6 января сообщает Sky Germany.

По информации источника, руководство мюнхенской команды и 17-летний футболист веду переговоры о продлении контракта игрока до 2025 года. При этом ожидается, что стороны примут окончательное решение в феврале.

Отметим, Джамал Мусиала, также являющийся членом сборной Англии, перешел в молодежный состав «Баварии» из лондонского «Челси» в 2019 году.