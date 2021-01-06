Омск, , 09:11 — REGNUM В Омске 6 января начался заключительный день регистрация на Рождественский полумарафон-2021. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Принять участие в забеге, который в этом году проходит в онлайн-формате, смогут все желающие. Участникам предлагаются дистанции 3 км, 10 км или 21,1 км.

«Пробежать выбранную дистанцию можно будет в любой день и в любое удобное время с 7 по 10 января. Требование лишь одно — чтобы на трассе был возможен приём GPS-сигнала», — объясняют областные власти.

Участник должен будет зафиксировать свой результат с помощью любого мобильного приложения для занятий бегом и предоставить его организаторам.

Также в рамках забега состоится традиционный конкурс на самый оригинальный костюм.

Как сообщало ИА REGNUM, участники Рождественского онлайн-полумарафона получат памятную медаль.

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