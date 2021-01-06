Денвер, США, , 09:13 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 123:116.

Наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил во встрече дабл-дабл с 35 очками и 15 подборами.

В составе «Тимбервулвз» самым результативным оказался разыгрывающий Д'Анджело Расселл, также оформивший в матче дабл-дабл с 33 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Денвер» 8 января сыграет с клубом «Даллас Маверикс», а «Миннесота» в этот же день встретится с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».