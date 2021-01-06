Нью-Йорк, США, , 08:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев со счетом 130:96.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, который смог набрать за встречу 31 очко.

В составе «Бруклина» самым результативным оказался разыгрывающий Кайри Ирвинг, на счету которого 29 очков. Его коллега по клубу — центровой Джарретт Аллен — оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 18 подборами.

Отметим, в следующем матче «Бруклин» 8 января сыграет с клубом «Филадельфия Сиксерс», а «Юта» днем ранее встретится с командой «Нью-Йорк Никс».